Kars'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneğince düzenlenen '15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi' panel ve çalıştaylar ile devam ediyor. Kongreye Türkiye'nin değişik üniversitelerinden yaklaşık 600 bilim insanı katılıyor.

Kars'ta düzenlenen Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi devam ediyor

Kars'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneğince düzenlenen "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" panel ve çalıştaylar ile devam ediyor.

Ana teması "21. Yüzyıl Fen Bilimler ve Matematik Eğitiminde Dijitalleşme ve Öğretmen Yetiştirme" olarak belirlenen kongreye, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden yaklaşık 600 bilim insanı çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Kongre kapsamında Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözbilir'in başkanlığında "Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Dijitalleşme" paneli düzenlendi.

Aynı zamanda farklı salonlarda, "Fen Bilimlerinde özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için eğitsel oyun tasarlama", "Problem kurma süreç ve stratejileri", "İklim değişikliği eğitimi üzerine bir uygulama: Dijital hikaye anlatımı", "Topluluklar (Öğretmenler) için felsefe (P4c) atölyesi" ile "Öğrencilerin su okuryazarlıklarının geliştirilmesine yönelik aktif öğrenme tabanlı etkinlik" konularında çalıştay gerçekleştirildi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Alkan, gazetecilere, Kafkas Üniversitesi'nin son 5 yılda en büyük kongresini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kongrenin Kars'a alınması için Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, Aksaray ve Uludağ Üniversiteleriyle yarıştıklarını anlatan Alkan, "Kars öğretmen sirkülasyonunun çok hızlı olduğu ve genelde genç öğretmenlerin görev yaptığı bir bölge olarak gündeme geliyor. Burada bu kongreyi yapmamızdaki amacımız en azından İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle entegrasyon içinde bu yerlerde sürünen başarıyı yukarıya çıkarmak." dedi.

KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan ise panellerde öğretmen yetiştirme, dijitalleşme, fen ve matematik eğitiminin tüm detaylarıyla masaya yatırılıp tartışıldığını kaydetti.

Devam eden kongrede 7 salonda 5'er bildiri sunulduğuna dikkati çeken Taşdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı anda 35 bildiri sunuluyor, 4 günde toplam 575 bildiri sunacağız fen ve matematik eğitimiyle alakalı, dünyada ve Türkiye'de neler oluyor bunu tartışıyoruz, tartışmaya devam ediyoruz. Buradan çıkan sonuçların Türkiye'deki fen ve matematik başta olmak üzere eğitim sistemimizde bir yansıması olacaktır."