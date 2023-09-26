I. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi Sonuçlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi, 22-23 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongrede 44 bildiri sunuldu ve çeşitli konular ele alındı. Kongre sonrasında katılımcılar Zonguldak Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından 22-23 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen I. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi sona erdi.

I. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresinin ikinci gününde, 9 tanesi yüz yüze, 35 tanesi çevrim içi olmak üzere toplam 44 bildirinin sunumu gerçekleştirildi. Yüz yüze sunumlar iki oturum, çevrim içi sunumlar ise üç ayrı paralel oturumlar şeklinde alanında uzman oturum başkanları eşliğinde yapıldı. Yüz yüze sunumların gerçekleştirildiği Piri Reis salonunda denizcilikte enerji verimliliği, atık ısı kazanım sistemleri, güç yönetimi, balast suyu arıtım uygulamaları, şirket itibar yönetimi, aşırı kapasite problemleri, taşımacılık riskleri, yeşil limanlar ve kabotaj kanunu süreçlerine değinildi.

Çaka Bey, Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reis salonlarında gerçekleştirilen çevrim içi sunumlarda ise atık yönetimi, deniz kirliliği, limanlarda sürdürülebilirlik, denizcilik sektörü için finansal performans değerlendirmeleri, gemilerde enerji verimliliği, alternatif yakıtlar, yeni ticaret yolları, dekarbonizasyon hedefleri ve çözüm önerileri konuları ele alındı.

Yüz yüze ve çevrim içi sunumların ardından katılımcılarla birlikte Zonguldak Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası ziyaret edildi. Cafe Akademide düzenlenen akşam yemeğinde Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, I. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresine katılan tüm katılımcılara, sektör paydaşlarına, bildiri yazarlarına teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK