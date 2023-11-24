Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik Kültürü Aşılanıyor

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen eğitimlerle öğrencilere trafik kültürü aşılanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki çocuklara trafik kuralları öğretilirken, akülü araçlarla sürücülük deneyimi yaşatılıyor.

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı öğrencilerin öğrendiği ve eğlendiği adres olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklara trafik kuralları öğretilmeye devam ediyor. Haliliye Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerle ilçe merkezindeki ve kırsaldaki öğrenciler, periyodik olarak Çocuk Trafik Eğitim parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisi ve jandarma ekipleri tarafından öncelikle teorik eğitim alan öğrencilere yaya olarak dikkat etmeleri gereken kurallar anlatılıyor. Daha sonra levhaların, yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu Çocuk Trafik Parkına çıkarılan öğrenciler, uygulamalı olarak da öğrenme şansı yakalıyor. Ekipler kontrolünde öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulan çocuklar, akülü araçlara binerek de sürücülük deneyimi yaşıyor. Hem eğlendikleri hem öğrendikleri alanda mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklar, alanda bulunan çocuk oyun parkında geçirdikleri keyifli zaman ile günü noktalıyor.

Öte yandan, binlerce çocuğa trafik bilincinin aşılandığı çocuk trafik eğitim parkında eğitimler periyodik olarak sürüyor. - ŞANLIURFA