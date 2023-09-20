ESOGÜ Personeli Semanur Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni Kazandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde personel olarak görev yapan Semanur Çetinkaya, iş sonrası kalan zamanlarında ders çalışarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Eskişehir'de yaşayan Semanur Çetinkaya, 2019 yılında sağlık meslek lisesinden mezun olarak kadro alımında kura ile Osmangazi Üniversitesi'nde işe başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır ESOGÜ'de görev yapmakta olan Çetinkaya, işten çıktıktan sonra kalan vaktini ders çalışmaya ayırarak sınavda başarılı bir sonuç elde etti. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Çetinkaya, hem Eskişehir'in hem de Osmangazi Üniversitesi'nin gurur kaynağı oldu.

"İş çıkışlarından itibaren gece yarılarına kadar ders çalıştım"

Geçtiğimiz sene Ankara'da fizik tedavi bölümünü kazandığını, ancak daha da hırs yaparak bu başarıyı elde ettiğini belirten Semanur Çetinkaya, "Ben 2019'da sağlık meslek lisesinden mezun oldum ve o sene kadro alımında kurayla çıktım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde işe başladım. Yaklaşık olarak 3 yıl 2 aydır burada çalışıyorum. Geçen sene Ankara'da fizik tedavi bölümünü kazanmıştım. Ancak bu sene daha fazla hırs yaptım. Zaten hayalimde doktor olmak vardı. Burada 08.00-16.00 saatlerinde çalışıyorum. İş çıkışlarından itibaren gece yarılarına kadar ders çalıştım. O şekilde tıp fakültesini kazandım. Her gün düzenli çalışmaya dikkat ettim. Sadece matematikten özel ders almıştım. O da kısa bir süreliğine oldu. Bunun dışında kendim üstüne ekleyerek ilerledim. Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandım" dedi.

"Çocuk doktoru olmak istiyorum"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden ayrılacağı için üzgün olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Burada çalışan doktor ve hemşirelerimizin bana çok yardımı oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Hastanemiz için de başhekime, başhekim yardımcılarına ve diğer personel arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu duyan herkes şaşırdı. 'Nasıl kazandın' gibi tepkiler aldım. Güzel bir duygu, şu an mutluyum. Ben hastanede çocuk servisinde çalışmaktayım. Zaten çocuk doktorlarına özeniyordum. Bu yüzden çocuk doktoru olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR