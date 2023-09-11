Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İlk Ders Zili Çaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplamda 318 bin 649 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kırklareli Valisi Birol Ekici, öğrencileri ziyaret ederek başarılı bir yıl diledi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise okulların güvenliği konusunda yapılan çalışmalardan bahsederek öğrencilere hayırlı bir yıl temennisinde bulundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 318 bin 649 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Edirne'de, 292 okulda 57 bin 840 öğrenci yaz tatilinin ardından okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla 75. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i çiçekle karşıladı.

Halk oyunu gösterisinin ardından sınıfları gezen Vali Sezer, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere boyama kitabı hediye eden Sezer, başarılı bir yıl temennisinde bulundu.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ailelerin mutluluklarını paylaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"5 bin 32 öğretmenimiz Edirne genelinde görev yapacak. 292 okulumuz mevcut. Sevindirici bir durum olarak derslik başına düşen öğrenci sayımız Edirne'de 15 öğrenci. Bu da çok önemli. Tüm Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerimize 475 bin kitap dağıtıldı. Bu sene Edirne'de ilk eğitim öğretime başlayan 4 bin 521 öğrencimiz var. İnşallah hem ülkemiz hem de Edirne'miz açısından başarılı ve mutlu bir yıl olur. Kazasız belasız bir yıl temenni ediyorum."

Kırklareli

Kırklareli'nde de 52 bin 702 öğrenci dersbaşı yaptı.

Ziya Gökalp İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici ilk ders zilini çaldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törende, okula başlayan öğrencilere çiçek verildi.

Vali Ekici, yaptığı konuşmada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Okuyan toplumların daha çok geliştiğini ve refah seviyesinin yükseldiğini, Kırklareli'nin de eğitim alanında başarılı bir il olduğunu dile getiren Ekici, "Biz ilk emri oku olan bir inancın sahibiz. Bugün 1 milyon 200 bin öğretmenimiz gece gündüz demeden çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve dünya ile rekabete hazırlamak için var güçleriyle çalışıyor. 3 bin 900 öğretmenimiz ve 52 bin öğrencimiz ile Kırklareli'nin daha ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

Vali Ekici, daha sonra sınıflarda öğrenciler ile bir araya geldi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Büyükdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 208 bin 107 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Süleymanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Kısa bir süre önce ilde göreve başladığını hatırlatan Soytürk, ilk işinin eğitimle ilgili konuları ele almak olduğunu aktardı.

Sorunların çözümü için hep birlikte çalışacaklarını anlatan Soytürk, "Okullarla ilgili bir deprem yönetmeliği uygunluk testi yapılmış. Bundan geçemeyen 250 okula çocuklarımızı sokmamışız. Güzel ve iyi bir hareket. Bunun sonucunda bir kısmında güçlendirme çalışmaları bir kısmı da yeniden yapılmaya başlamış. Bize düşen, bunları en kısa süre içerisinde bitirip velilerimizin, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin istifadesine sunmak olacak." ifadesini kullandı.

Vali Soytürk, daha sonra sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.