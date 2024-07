Cevdet Yılmaz: Üniversitelerin misyon farklılaştırması önemli

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütün üniversitelerimizi aynı gözle görmemek gerekir, diye inanıyorum. Bir misyon farklılaştırması bu anlamda önemli. Özellikle kalkınma fonksiyonu açısından misyon farklılaştırması" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Araştırma Merkezleri'nin açılış törenine katıldı. Yılmaz, 1983-1988 döneminde ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gördüğünü belirterek, "ODTÜ'yü kazandım, hayatımda çok önemli bir dönüm noktası oldu. Birçok insanın hayatında eminim aynı şekilde bir dönüm noktası olmuştur ODTÜ'de aldıkları eğitim. Bu da bizi çok önemli bir kavrama götürüyor aslında; 'Fırsat eşitliği' dediğimiz kavrama. Ülkemiz, artık 100 yılık bir Cumhuriyet. Cumhuriyet'i çok farklı şekillerde tarif edebilirsiniz belki; ama bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tüm toplumu kucaklayan, bunlara çeşitli fırsatlar sunan yönetim sistemi olması. Bu anlamda eğitim de bu sistemde çok ciddi bir role sahip. Sosyal bilimlerle uğraşanlar bilirler, 'Sosyal mobilite' dediğimiz bir kavram var; sosyal hareketlilik. Bu sosyal hareketliliğin olmasında toplumun her bölgesinden, her kesiminden insana fırsatlar sunulmasında eğitim sisteminin rolü çok büyük. Ben de hayatımdan bunu biliyorum. Dolayısıyla ODTÜ'nün öncülük yaptığı bu konunun her zaman gündemimizde olması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" diye konuştu.

'BİLGİLERİN MUTLAKA GERİ DÖNMESİ LAZIM'

Bir üniversitenin çevresini dönüştürememesi, içinde bulunduğu topluma katkı sunmaması durumunda, görevini tam anlamıyla yerine getirmediğini söyleyen Yılmaz, "Bu üniversiteler milletin üniversiteleri; milletimizin katkısıyla, emeğiyle oluşturulan üniversiteler. Mutlaka milletimize geri dönmesi lazım, bu üniversiteden elde edilen bilgilerin. Bu anlamda tarımdan sanayiye, savunma sanayisinden sağlığa, her alanda üniversitelerde birtakım çözümlerin üretilmesi, birtakım yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi, hayata geçirilmesi son derece kıymetli. Hele bugünkü dünyada artık bilgiyle rekabet oluyor. Ekonomiler, bilgi ekonomileri şeklinde organize oluyor. Üniversite sisteminiz güçlü değilse, güçlü bir ekonomik yapı oluşturup, bir refah üretmeniz de mümkün olmuyor. Bu anlamda da geçmişte YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ile güzel çalışmalar yapmıştık doğrusu. Bütün üniversitelerimizi de aynı gözle görmemek gerekir diye inanıyorum ben. Bir misyon farklılaştırması bu anlamda önemli. Özellikle kalkınma fonksiyonu açısından, misyon farklılaştırması. Bingöl'deki üniversitemizin de kalkınma fonksiyonu var, ODTÜ'nün de var, başka üniversitelerimizin de var; ama her birinin kendi çevresi içinde anlamlı bir şekilde tarif etmemiz gerekiyor bunu" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELERİN HEP YANINDA OLDUK'

Yılmaz, üniversiteye girişte fırsat eşitliğinden öğrencilerin barınma imkanlarına, bilim insanı desteklerinden burslara, yükseköğrenimi her yönden dönüştürme çabası içinde olduklarını ifade ederek, "Gerçekten çok ciddi kaynaklar ayırdık bu alana. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını, başarı dileklerini iletmek istiyorum. Gerek yaptığımız birtakım reformlarla gerekse bütçeden ayırdığımız kaynaklarla üniversitelerin hep yanında olduk, bundan sonra da devam edeceğiz. Dünya çapında tanınmış programları, gelişen fakülteleri, yenilikçi araştırma merkezleriyle ODTÜ ülkemizin en saygın üniversitelerinden bir tanesidir. ODTÜ'nün güçlü araştırma altyapısı; öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını destekleyerek, geleceğin teknolojilerini geliştirmelerine imkan tanımaktadır. 10 bin araştırmacıdan bahsediyoruz. Bu, gerçekten müthiş bir rakam. Bu bakımdan ayrıca tebrik ediyorum. Times Higher Education 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk 351-400 bandında yer alarak, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşmiş olmasını gönülden tebrik ediyoruz" dedi.