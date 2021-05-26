Eflani'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi Tokar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar, durumu Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında küçük otluk alan yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu