Eflani'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Eflani'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eflani'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çelebiler Mahallesi Tokar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında küçük otluk alan yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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