Edremit'te polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor
02.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:04
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
İlçelerdeki belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgesi bulunmayan vatandaşlara ve araç sürücülerine 3 bin 150'şer lira para cezası uyguluyor.
Edremit Körfezi'nde, vatandaşların sahil kesimleriyle park ve bahçelere gitmelerini önlemek amacıyla bekçiler de devriye görevi yapıyor.
Kaynak: AA