Edremit'te polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçelerdeki belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdüren ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgesi bulunmayan vatandaşlara ve araç sürücülerine 3 bin 150'şer lira para cezası uyguluyor.

Edremit Körfezi'nde, vatandaşların sahil kesimleriyle park ve bahçelere gitmelerini önlemek amacıyla bekçiler de devriye görevi yapıyor.

Kaynak: AA