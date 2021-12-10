Edirne'de üreticilere 5 milyon 71 bin 932 liralık buzağı destekleme ödemesi yapılacak - Haberler
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Edirne'de üreticilere 5 milyon 71 bin 932 liralık buzağı destekleme ödemesi yapılacak

Edirne'de üreticilere 5 milyon 71 bin 932 liralık buzağı destekleme ödemesi yapılacak
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 5 bin 17 üreticiye 5 milyon 71 bin 932 liralık buzağı destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de 5 bin 17 üreticiye 5 milyon 71 bin 932 liralık buzağı destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı ikinci dönem buzağı desteklemesi kapsamında yapılacak ödemelerin yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına üretici ve yetiştiricilere 19 yıldır destek verdiklerini ve bu desteklerin süreceğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'miz genelinde 2020 yılı ikinci dönem buzağı desteklemesi kapsamında, 5 bin 17 yetiştiricimizin toplam 12 bin 693 adet buzağısı için 5 milyon 71 bin 932 lira destekleme ödemesi yapacağız. Vatandaşlarımıza ödemeler TC Kimlik son rakamı 4-6-8 olanlara 10 Aralık Cuma, 0-2 olanlara 17 Aralık Cuma saat 18: 00'dan sonra gerçekleşecektir. Hemşehrilerime bereketli olsun."

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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