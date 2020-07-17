Edirne'de taksilerde maske denetimi
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Edirne'de taksilerde maske denetimi

Edirne'de taksilerde maske denetimiEDİRNE'de trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde maske denetimi yaptı.

17.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:22

Edirne'de taksilerde maske denetimi

EDİRNE'de trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde maske denetimi yaptı. Maske takmayan sürücülere 900 lira ceza uygulanırken, taksilerde sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri de yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından olan Orduevi Kavşağı'nda maske takma zorunluluğu olan taksi sürücülerine yönelik 'maske denetimi? yaptı. Ekipler, maske takmayan sürücülere 900 lira ceza tutanağı uygularken, araç içinde de dezenfektan malzemeleri, yolcular arasında sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı yönünde kontroller yaptı. Denetimlerden sürücüler de yolcular da memnun olduklarını söyledi.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ, DEVAMLI YAPILSIN'

Taksi şoförü Hüsamettin Ayaz, denetimlerin devamlı yapılmasını istediğini söyledi. Ayaz, "Çok yerinde bir uygulama, bunun devamlı yapılmasını istiyoruz. Bu hastalığın önüne geçilmesi için uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Hijyen kurallarının öneminin farkındayım ve bu yüzden taksime kurallara göre yolcu alıp maske takmadan yola çıkmıyorum" dedi.

Şoförlerden Mustafa Taşkın ise, sürekli maske taktığını belirterek, "Uygulamadan gayet memnunum. Sürekli maske takıyorum, ayrıca kapı kollarını ve taksi içini dezenfekte ediyoruz. Her yolcu inip bindiğinde bu uygulamayı yapıyorum" diye konuştu.

Takside seyahat eden yolcular da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Edirne'de taksilerde maske denetimi

Kaynak: DHA

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