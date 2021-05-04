Edirne'de sokak hayvanları için derneklere mama dağıtıldı
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Edirne'de sokak hayvanları için derneklere mama dağıtıldı

Edirne'de sokak hayvanları için derneklere mama dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi için hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere mama dağıtıldı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesi için hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere mama dağıtıldı.

Edirne Valiliğince merkez ve ilçelerdeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla tedarik edilen mamalar, Edirne Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünde dernek yöneticilerine teslim edildi.

Dağıtılan mamalar sayesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları, hayvanseverler tarafından beslenecek.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, sokak hayvanları için yapılan mama desteğinden dolayı Valiliğe teşekkür etti.

Edirne'de salgın döneminde sokak hayvanlarının yalnız bırakılmadığını aktaran Islattı, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması çağırısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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