Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberleri... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şehir merkezinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 21 küçük poşet içerisinde eroin, 11 fişek bonzai, 5 kilitli poşette metamfetamin, 70 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 575 lira ele geçirildi. Şüpheliler S.G., M.A. ve İ.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL