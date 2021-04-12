Edirne'de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza
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Edirne'de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Edirne'de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 876 kilo midye, ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 876 kilo midye, ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişiye 449 bin 40 lira ceza uygulandı.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 876 kilo midye ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildiği Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Şüpheliler, haklarında toplam 449 bin 40 lira ceza uygulanarak, serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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