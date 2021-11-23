Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladıkları A.Y. ve M.S.'nin kimlik bilgilerini kontrol etti. A.Y. ve M.S.'nin haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan A.Y. ve M.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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