Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladıkları A.Y. ve M.S.'nin kimlik bilgilerini kontrol etti. A.Y. ve M.S.'nin haklarında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan A.Y. ve M.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri