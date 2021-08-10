Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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