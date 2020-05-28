EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftası programı!
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EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftası programı!

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle eğitime EBA TV aracılığı devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler tarafından dersler verilecek. Peki 25 Mayıs haftası EBA TV ders ortaokul ders programı nedir? EBA TV ders programında bugün hangi dersler var?

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftası programı!
28.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:05

Koronavirüsün dünya üzerine insanlık için büyük bir tehdit oluşturmasından sonra devletler gerekli tedbirleri almaya başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı öğrenime devam eden öğrenciler için eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin aksamaması ve yarım kalmaması için gerekli bütün teknolojik önemleri aldı ve adımları attı. Öğrenciler derslerini EBA ve EBA TV üzerinden alacaklar. EBA TV lise haftalık ve günlük ders programları listesi haberimizde.

EBA TV LİSE HAFTALIK DERS 25 MAYIS PROGRAMI

EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV 25 Mayıs haftası programı!
EBA TV LİSE HAFTALIK DERS

TÜRKSAT EBA TV UYDU PARAMETRE BİLGİLERİ NELER?

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Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000FEC : 3/4

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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