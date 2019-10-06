Duterte: Gözkapağım kronik sinir ve kas rahatsızlığım nedeniyle düşüyor

06.10.2019 20:46

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte myasthenia gravis adı verilen kronik bir sinir ve kas rahatsızlığı olduğunu ve bunun göz kapaklarından birinin düşmesine neden olduğunu söyledi.



Bir çalışma ziyaret kapsamında Rusya'da bulunduğu sırada ülkedeki Filipinli toplumla buluşmasında konuşan Duterte sağlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle