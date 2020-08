Dünyanın en iyi breakdansçılarından en iyi anlar HER yıl, dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One yarışması, bu yıl online olarak düzenleniyor.

En iyi breakdansçıları belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One yarışması, dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Kadın dansçılarına B-Girl, erkek dansçılara ise B-Boy deniliyor. Red Bull BC One E-Battle ile dünyanın her noktasından B-Boy ve B-Girl'lere yeteneklerini gösterme imkanı sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, geçen yıl Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen Red Bull BC One Dünya Finali, dünyanın en iyilerini bir ara getirmişti. Zamanda geriye giden Redbull.com, başlıca karşılaşmaların videolarını da referans olması için kendi internet sitesinde derledi.

Yeteneğine güvenen herkese açık olan yarışmaya başvuru yapacak katılımcılardan ise performanslarını gösteren videolarını yollamaları isteniyor. Yarışma, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruya açık olacak.

