Yemenli Husiler Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Saldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam yerel saatle 21.30 sıralarında Yemenli Husilerin balistik füzelerle Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilere saldırdığını ancak gemilerin hasar almadığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak'ta, 21: 30 sıralarında İran destekli Husiler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e iki adet gemisavar balistik füze fırlattı. Bölgede bulunan çok sayıda ticari gemi balistik füzelerin suya düştüğünü bildirmiştir. Gemilerde herhangi bir hasar bildirmemiştir. Bu yasadışı eylemler düzinelerce masum denizcinin hayatını tehlikeye atmakta ve uluslararası ticaretin serbest akışını aksatmaya devam etmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de ticari gemilere karşı gerçekleştirilen 24'üncü saldırıdır" denildi.