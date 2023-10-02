Yemen, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak dayanışma içinde

Yemen, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi. Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı kınanarak, şiddet ve teröre karşı olunduğu vurgulandı. Yemen'in Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi.

Yemen, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Yemen'in resmi ajansı SANA'da yayımlandı.

Açıklamada, Ankara'daki terör saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun şiddet ve terörün her türlüsüne karşı olunduğu vurgulandı.

Yemen'in Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, "teröre finansal, ideolojik ve her türlü desteği veren kaynaklarla mücadele edilmesi" çağrısı yapıldı.