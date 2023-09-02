Tel Aviv'de Eritreli Göçmenlerin Protestosunda 160 Kişi Yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Eritreli göçmenlerin başlattığı protestolarda 160 kişi yaralandı. Protestolar sırasında polis müdahalesi sert oldu ve olaylar şiddet eylemlerine dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Eritre Büyükelçiliği önünde Eritreli göçmenlerin başlattığı protestolarda 160 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce Eritreli göçmen, Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliği protesto etmek için sokaklara döküldü. Eritreli göçmenlerin protestolarına polisin müdahalesi sert oldu. Şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda polis, kalabalığı dağıtmak için ses bombası, cop, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldiği protestolarda ortalık savaş alanına döndü. Yüzlerce polis bölgedeki tansiyonu düşürmek için Tel Aviv'in güneyine konuşlandırıldı. Eritreli göçmenlerle polis arasında yaşanan arbedede ise 160 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'inin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Polis ise yaptığı açıklamada, Eritre Büyükelçiliğinin "festival" düzenlemeyi planlaması üzerine Eritreli protestocuların Yad Harutzim Caddesi'ndeki polis bariyerlerini aşarak isyan çıkarmaya başlaması üzerine polis memurlarının havaya ateş açtığını söyledi.

Açıklamaya göre polis memurları, hayatlarının tehlikede olduğunu düşündükleri için ateş açtı. Göçmenlerin ateşli silah taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

Eritre, bağımsızlığının 30. yılını Avrupa ve Kuzey Amerika'da festivallerle kutlarken, Eriteli muhalif göçmenler bu etkinliklerde protestolar düzenliyor. Eritre, bu tür protesto düzenleyen hükümet karşıtı göçmenleri "iltica pisliği" olarak nitelendiriyor.

Eritreli göçmenler İsrail'de bulunan 30 binden fazla Afrikalı göçmenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Eritreliler ülkedeki tehlikeli koşullardan ve zulümden kaçtığını söylüyor. - TEL AVİV