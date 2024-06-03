Mbappe Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı, sözleşme süresi kaç yıl?

Mbappe Real Madrid sözleşme süresi kaç yıl? Psg'deki sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 23 yaşındaki Fransız golcü Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e katılmaya hazırlıyor. Peki, Mbappe Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Detaylar!

MBAPPE REAL MADRİD İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe ile her konuda anlaşma sağladı. 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Fransız golcü, İspanyol devinden 100 milyon euro imza parası ve yıllık 57.5 milyon euro maaş alacak. Yılın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

İMZA PARASI VE MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak. Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

PSG KARİYERİ

PSG ile 307 maça çıkan golcü futbolcu, oynadığı maçlarda 256 gol atma başarısı gösterirken 108 de gol pası verdi. 25 yaşındaki süper star, Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.