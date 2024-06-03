Türkiye İskoçya U21 maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İskoçya U21 maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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TÜRKİYE - İSKOÇYA U21 MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye İskoçya maçı 2-1'lik Türkiye üstünlüğü ile sona erdi.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI CANLI YAYIN

Türkiye İskoçya maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya maçı saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İskoçya maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İskoçya maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye İskoçya maçı Eskişehir'de, Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.