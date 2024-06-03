3 Haziran Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

4 Haziran'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '4 Haziran'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 4 Haziran okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

4 Haziran HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

31.05.2024 16:40 - 05.06.2024 23:59

Genel Durum

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonunda Yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar Yurdumuzun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

İstanbul 5 günlük hava durumu:

Ankara 5 günlük hava durumu:



4 Haziran OKULLAR TATİL Mİ?

4 Haziran günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.