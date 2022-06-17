Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) durumu oylanacak olan ve Suriye'ye giden yardımların geçtiği Cilvegözü Sınır Kapısı'nın (Bab al-Hawa) açık kalması için 32 uluslararası sivil toplum kuruluşu çağrı yaptı.

Suriye'ye yapılan uluslararası yardımların geçtiği ve üçü 2020'de kapatılan yardım kapılarının sonuncusu Cilvegözü'nün durumu, 10 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. Açık son kapı olan Cilvegözü'nün, 2021'de görev süresi 12 ay daha uzatılarak yardımların geçişi sağlanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya