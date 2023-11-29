Pakistan ve Kuveyt arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü. Görüşmede ticaret, enerji, bilgi teknolojisi, iş gücü, madencilik ve yatırım alanlarında ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi vurgulandı. Ayrıca, gıda güvenliği, tarım, hidroelektrik, güvenli içme suyu tedariği, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kakar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yolları ele alınırken, Kakar, Kuveyt ile ticaret, enerji, bilgi teknolojisi, iş gücü, madencilik ve yatırım alanlarında ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini vurguladı.

Kakar, sağlık, güvenlik ve altyapı alanlarında Pakistanlı iş gücü istihdamı dolayısıyla Kuveyt'e teşekkür etti.

Sabah ise ülkesinin Pakistan ile ikili ilişkileri derinleştirme ve genişletme arzusunu vurguladı.

Pakistan ile Kuveyt arasında anlaşmalar imzalandı

Kakar, Kuveyt Birinci Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Talal Halid el-Ahmed es-Sabah ile de bir araya geldi.

Başbakan Kakar ile İçişleri Bakanı Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında gıda güvenliği, tarım, hidroelektrik, güvenli içme suyu tedariği, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji bölgelerinin geliştirilmesi, kültür ve sanat, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.