NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Güvenliğimiz birbirine bağlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında CHEY İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde konuştu. Stoltenberg, Asya ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, enstitüde katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Başkan Putin kazanırsa, ona ve diğer otoriter liderlere verilecek mesaj, güç kullanarak istediklerini elde edebilecekleri olacaktır. Bu, dünyayı daha tehlikeli bir yere dönüştürür ve bizi daha savunmasız hale getirir. Yani Avrupa'da olanlar Hint-Pasifik için önemlidir. Burada Asya'da olup bitenler NATO için önemlidir. Güvenliğimiz birbirine bağlı. Bu yüzden birlikte ve sağlam kalmalı, BM Sözleşmesi'ne tam saygı gösterilmesinde ısrar etmeli, baskı ve zorbalığın özgürlük ve demokrasiye galip gelmemesini sağlamalıyız" dedi.

Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin Güney Kore için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Kuzey Kore, geçen yıl eşi benzeri görülmemiş füze testleri, devam eden nükleer faaliyetler ve söylemler dahil olmak üzere kışkırtıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranış modelini sürdürüyor. Hepsi BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Bu, Güney Kore ve uluslararası barış ve güvenlik için açık bir tehlike oluşturmaktadır. Pyongyang'a provokasyonlarını durdurması ve uluslararası hukuka tamamen uyması çağrısında bulunurken ortaklarımızın yanındayız. Kuzey Kore ayrıca Rus Wagner Grubuna roket ve füze teslim etti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını daha da körüklüyor" diye konuştu.