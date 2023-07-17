Kırım Köprüsü'nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi. Rus yetkililer patlama olayını doğrulamazken, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, bir otomobildeki anne ve babanın hayatını kaybettiğini, kız çocuklarının ise yaralandığını söyledi. Kırım Valisi Sergey Aksenov ise köprüdeki acil durum nedeniyle trafiğin durdurulduğunu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.