Katar'ın aracılık ettiği anlaşma ile serbest bırakılan ABD vatandaşları Tahran'dan ayrıldı

Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında serbest bırakılan beş tutuklu ABD vatandaşı uçakla Tahran'dan ayrıldı. İran Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı da bu kişilerin Katar’a ait bir uçakla Tahran’dan ayrıldığını duyurdu. Mahkum değişimi, bir yıl süren dolaylı görüşmelerin ardından geçen ay sonuçlanan anlaşmanın bir parçası.

Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında serbest bırakılan beş tutuklu ABD vatandaşı uçakla Tahran'dan ayrıldı.

BBC'ye konuşan bir yetkili, İran’da cezaevinde tutulan ve anlaşma kapsamında serbest bırakılan 5 kişinin 2 akrabalarıyla birlikte Tahran'dan ayrıldığını bildirdi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, bu kişilere Katar Büyükelçisi de eşlik ediyor.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı da bu kişilerin Katar’a ait bir uçakla Tahran’dan ayrıldığını duyurdu.

Uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya inmesi bekleniyor.

İran pasaportu da bulunan dört erkek ve bir kadının, Güney Kore'de tutulan dondurulmuş İran fonlarından 6 milyar doların Doha'daki bankalara ulaştığı onaylandıktan sonra Tahran'dan ayrılmalarına izin verilmesi bekleniyordu.

Karşılığında, ABD yaptırımlarını ihlal etmek başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla ABD hapishanelerinde tutulan beş İranlı da serbest bırakılacak.

Mahkum değişimi, bir yıl süren dolaylı görüşmelerin ardından geçen ay sonuçlanan anlaşmanın bir parçası.

İran'ın kötü şöhretli Evin hapishanesinde tutulan Amerikalılara, yakında serbest bırakılacakları bir çok kez söylenmişti.

Bu kişiler arasında 51 yaşındaki Siamak Namazi, 59 yaşındaki iş insanı Emad Shargi ve aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan 67 yaşındaki çevreci Morad Tahbaz var.

ABD Başkanı Biden'ın, uzun süredir İran tarafından pazarlık kozu olarak kullanılan Amerikalıları ülkelerine getirmesi isteniyor.

Bu anlaşmayla, İran'ın Güney Kore'ye petrol satışından elde ettiği para serbest kalacak. Ancak Katar bankalarına yatırılan fonlar üçüncü şahıslar tarafından yalnızca gıda ve ilaç gibi malların satın alınmasındak kullanılabilecek.

Takas tartışmalı görülüyor.

Önde gelen ABD'li Cumhuriyetçiler ve İranlı aktivistler, bunun sadece daha fazla rehin almayı teşvik edeceğini söylüyor.

Ancak mahkumlar ve sevdikleri için bunun anlamı farklı.