Karamürsel'de İsrail saldırısına yardım için kermes düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 10 yaşındaki Ebrar Yaren Turan öncülüğünde, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım için kermes düzenlendi. Elde edilen 6 bin 450 lira, İHH'ya teslim edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 10 yaşındaki Ebrar Yaren Turan öncülüğünde, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım için kermes düzenlendi.

İlçe merkezinde kurulan stantta, Ebrar Yaren Turan, annesi Seda Turan ve hayırsever kadınlarca hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Elde edilen 6 bin 450 lira, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na teslim edildi.

Ebrar Yaren Turan, yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu evleri yıkılan Filistinli çocuklara ve ailelerine, bir nebzede olsa katkı sunmak istediğini belirterek, herkese Filistin'e ve orada yaşayan çocuklara, yardım yapması çağrısında bulundu.

Anne Seda Turan da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan, derin bir üzüntü duyduklarını vurgulayarak, bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalamadıklarını kaydetti.

Kızı Ebrar Yaren'in yardım için kermes düzenlemeyi düşündüğünü aktaran Turan, "Ben de kızımın öncülük ettiği kermes için hayırsever kadınlara ulaştım. Kızımla beraber evde ürünler hazırladık, hayırsever kadınlar da katkı yaptı. Satışlardan elde edilen geliri İHH'ya teslim ettik." ifadelerini kullandı.