Kamerun'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

Kamerun'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köyler ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirlerdeki hayvan pazarlarını hareketlendirdi. Başkent Yaounde'de bulunan hayvan pazarı Marche de Betail'nin müdürü Amama Madu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi pazarda hareketlilik başladığını belirtti.

Kamerun'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köyler ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirlerdeki hayvan pazarlarını hareketlendirdi.

Başkent Yaounde'de bulunan hayvan pazarı Marche de Betail'nin müdürü Amama Madu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi pazarda hareketlilik başladığını belirtti.

Sığır pazarında hayvan borsasının olduğu ifade eden Madu, kurbanlık satışlarının bayramın 2. gününe kadar süreceğini söyledi.

Geçen yıla kıyasla çok daha fazla hayvanın pazara getirildiğine dikkati çeken Madu, kurbanlık fiyatlarının son 3 yılda hiç değişmediğinin altını çizdi.

Madu, kurbanlıkların genellikle Müslümanların yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Garoua, Maroua ve Ngaoundere şehirlerinden getirildiğini sözlerine ekledi.