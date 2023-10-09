İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında can sallarında bulunan 66 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca geri itildikten sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 66 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.