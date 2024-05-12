İsrail Refah'a yönelik saldırılarını artırıyor, on binlerce kişiye daha tahliye emri verildi

İsrail, Gazze'nin güneyindeki saldırılarını yoğunlaştırırken Refah'ın doğusunda on binlerce Filistinliye daha kenti terk etmelerini söyledi.

Havadan atılan el ilanları ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla kentin doğu mahallelerinde yaşayanlara, İsrail'in “genişletilmiş insani yardım bölgesi” olarak adlandırdığı dar bir kıyı bölgesi olan El-Mevasi'ye gitmeleri söylendi.

İsrail'in daha önce de Refah'ın doğu mahallelerindeki tahliye emriyle bu bölge hayalet şehir haline geldi.

Kentteki Birleşmiş Milletler yetkililerinin sayımına göre tahliye emri sonrasında kenti terk edenlerin sayısı 280 bini aştı.

İsrail, ABD ve diğer müttefiklerinin kara harekatının çok sayıda sivil kayıplara ve insani krize yol açabileceği uyarısına rağmen Refah'ta planlanan operasyonlara devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günkü açıklamasında da Hamas'ın rehineleri serbest bırakması halinde ertesi gün Gazze'de ateşkesin mümkün olacağını söyledi.

Biden, “ İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu söyledi, eğer bunu yapmak isterlerse yarın sona erdirebiliriz. Ve ateşkes yarın başlar” dedi.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınan 128 kişiden haber alınamadığını ve bunlardan 36'sının öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Cumartesi günü Refah üzerinde dumanların yükseldiği görüldü ve görgü tanıkları Mısır'a geçişi sağlayan sınır kapısı yakınlarında hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, askerlerinin Refah'ta Hamas savaşçılarıyla “yüz yüze çatışmalara” girdiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün İsrail ordusu Gazze Şeridi boyunca onlarca hava saldırısı düzenlerken, "teröristleri ve terörist altyapıyı hedef aldığını" savundu.

Cumartesi akşamı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hamas'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

Daha önce de bölge sakinlerine Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri terk etmeleri talimatı verilmişti.

Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılardan kaçarak güneye sığınan Filistinlilerle Refah'ın nüfusu 1,4 milyona ulaşmıştı.

İsrail'in kara harekâtını Refah'a genişletme planları için birçok ülke ve uluslararası kuruluş endişelerini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Başkan Biden, ABD'nin İsrail'e Refah'a yapılacak büyük bir saldırıda kullanılabilecek ağır silahlar vermeyeceğini, ancak “Demir Kubbe” hava savunma sistemi dahil olmak üzere savunma amaçlı silahları vermeye devam edeceğini söyledi.

Biden, ABD'nin verdiği ağır silahların Gazze'de sivilleri öldürdüğünü ve yoğun nüfuslu bölgelere İsrail'in askeri operasyonlar düzenlemesi halinde Washington'un desteğini sürdüremeyeceği uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Refah'a yönelik askeri saldırıya devam edeceklerini söyledi.

Cuma günü yaptığı açıklamada, Biden ile aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeyi umduğunu belirterek, “Tek başımıza savaşmamız gerekirse, tek başımıza savaşırız. " dedi.

Aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında Amerikan silahlarını kullanarak uluslararası insani hukuku ihlal etmiş olabileceğini belirten .

Raporda, ABD'nin sağladığı silahların, İsrail'in yükümlülükleriyle "çelişen şekilde" kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verilirken, henüz incelemelerin tamamlanmadığı ve silah sevkiyatının devam edebileceği belirtildi.

İsrail'in tahliye emri bu rapordan saatler sonra geldi.

Yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'nin güneyinde devam eden askeri operasyonu nedeniyle Filistinlilerin güvenli bir yerden yoksun kalacağı uyarısında bulundu.

Cumartesi günü erken saatlerde bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 10 akrabasını kaybettiğini söyleyen Refah sakini Hitam El-Katib, Reuters'a yaptığı açıklamada “Gazze'de güvenli bir yer olmadığını” söyledi.

Yardım kuruluşu Oxfam, bölgede işleyen bir hastane bulunmadığını ve yardım malzemelerinin son derece sınırlı olduğunu kaydetti.

BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu da insanların yönlendirildiği el-Mevasi kampındaki koşullarla ilgili endişelerini dile getirdi.

UNRWA'dan Sam Rose, bölgenin oraya gönderilen insan sayısı için neredeyse hiçbir imkâna sahip olmadığını söyledi.

“Kumlu bir sahil yolunun kenarında çadırlarda yaşayan insanlar var. Burada hizmet sağlamak çok zor. Su şebekesi yok. Altyapı, kanalizasyon, temizlik yok.”

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği ve İsrailli yetkililere göre yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 252 kişinin de rehin alındığı saldırıya karşılık olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar ölenlerin sayısı 34,900'ü aştı.

Devam eden ateşkes görüşmelerinde, İsrail'in saldırıları durdurması ve rehinelerin serbest bırakılması masada; ancak henüz somut bir sonuç çıkmış değil.