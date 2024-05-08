İsrail, Kerem Şalom Geçidini Açtı

Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda bombardıman ve ağır çatışmalar sürerken İsrail yardım geçişi için kilit konumdaki Kerem Şalom geçidini yeniden açtığını duyurdu.

İsrail, Pazar günü bir roket saldırısından sonra kapanan Kerem Şalom geçidinden yardım kamyonlarının geçtiğini savunuyor.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) geçitten herhangi bir yardım malzemesinin geçmediğini belirtti.

Çarşamba günü İsrail hava saldırılarının ardından dumanların yükseldiği Refah'ta ağır ateş sesleri duyuldu. İsrail ordusu kentin doğusunda sınırlı bir kara operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, son 24 saatteki çatışmalarda, "teröristleri yok ettiklerini ve terör altyapısıyla birlikte yer altı tünellerini ortaya çıkardıklarını" açıkladı. Bu sürede 100 "terör hedefini" vurduğunu söyleyen İsrail güçleri, Refah geçidinin Gazze tarafına baskınlar düzenlendiğini de belirtti.

Refah'ta yaşayanlarsa gece boyunca yoğun bombardımana tanık olduklarını söylüyor. Sabah bölgeden gelen görüntülerde hava saldırılarında yıkılan bir binanın enkazında yakınlarını arayan insanlar görünüyordu.

İsrail ordusunun haritasına göre "güvenli" bölgede olduklarını söyleyen Reda al-Najili, Reuters'a verdiği demeçte, "Otururken birdenbire patlamalar başladı. Komşumuzun evi yok oldu ve evimizin içi hasar gördü. Evde sadece siviller vardı. Kadınlar öldü. Yaralananların hepsi çocuktu" dedi.

Filistinli sağlık görevlileri beşi çocuk yedi kişilik bir ailedeki herkesin, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Zeytun mahallesindeki bir eve gece yapılan hava saldırısında öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu Gazze'nin doğusundaki bazı bölgelerde yaklaşık 100 bin kişinin daha güvenli yerlere gitmesini istedi.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Refah'taki her üç hastaneden birinin "yakınındaki çatışmalar ve Refah'taki operasyon nedeniyle işlevini yerine getirmediğini" söyledi.

Ghebreyesus, BM yardımları olmadan kısmen çalışan Kuveyt ve Emirlik hastanelerinin de yakıtının biteceği uyarısında bulundu:

"Gazze'nin güneyindeki hastanelerin üç günlük yakıtı kaldı bunun anlamı hizmetlerinin yakında durabileceği".

WHO, Han Yunus'ta durumu ağır hastaların bakıldığı Avrupa Gazze Hastanesi'nin yakında erişilemez hale gelebileceğini söyledi.

İsrail ordusu Çarşamba sabahı Kerem Şalom geçidinin yeniden açıldığını ve yardım malzemelerinin detaylı bir incelemeden sonra Gazze tarafına geçişine izin verileceğini duyurdu.

Ordu aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçişinin faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Ancak BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, Kerem Şalom ya da Refah geçitlerinden herhangi bir yardımın ulaşmadığını söyledi.

UNRWA'nın Kıdemli Yardımcı Direktörü Scott Anderson, "Gazze Şeridine yardım gelmiyor, Refah geçidinde askeri operasyonlar sürüyor, gün boyunca bu bölgede bombalamalar devam etti" dedi.

İsrail Hükümeti Sözcüsü Avi Hyman ise, Kerem Şalom'un açık olduğunu söyledi ve, "BM'ye Gazze tarafından neden bu kadar çok yardım fazlası olduğunu ve dağıtılmadığını sormak istiyorum" dedi.

Kerem Şalom Gazze'ye yardım girişinde kilit konumda ve İsrail Pazar günkü roket saldırısından sonra bu geçidi kapatmıştı.

BM, İsrail'in Refah geçidinin Filistin tarafını ele geçirdiğini açıklamasının ardından, Salı günü İsrail'in Gazze'ye yardım için iki ana damarı "kestiğini" söyleyerek uyarıda bulunmuştu.

Diğer yandan yeni bir ateşkes ve rehine anlaşması için müzakereler Kahire'de yeniden başladı.

İsrail Pazartesi günü Hamas'ın onayladığı üç aşamalı ateşkes ve rehine takası teklifinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bunun ardından Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Hamas'ın teklifi gözden geçirerek açıkları kapatabileceğine inandığını belirten bir açıklama yaptı.

7 Ekim'de 1,200 kişinin öldüğü ve 253'ünün rehin alındığı Hamas saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 binden fazla kişi öldürüldü.

Savaşın yedinci ayında İsrail, Refah'ı ele geçirmeden zafer elde etmesinin imkansız olduğunda ısrar ediyor.

Kasım ayındaki bir haftalık ateşkes sürecinde Hamas 105 rehineyi serbest bırakmış bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli serbest bırakılmıştı. İsrail kalan 128 rehinenin 36'sının öldüğünü varsayıyor.