İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

BEYRUT, 24 Kasım (Xinhua) -- Lübnanlı militan grup Hizbullah ve askeri kaynaklar, İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında iki kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyüne düzenlediği hava saldırısı bir sivilin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına yol açarken Hizbullah, savaşçılarından birinin öldürüldüğünü duyurdu.

Xinhua'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait drone ve savaş uçaklarının Perşembe günü Lübnan-İsrail sınırının 20 kilometre uzağında bulunan İklim et-Tuffah da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri hedef alan 13 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

İsrail topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki birçok köye 600'den fazla top mermisi fırlattığını belirten kaynaklar, bu saldırıların, sınır hattı boyunca gerginliğin artmaya başlamasından bu yana yaşanan en yoğun saldırılar olduğunu kaydetti.

Hizbullah, savaşçılarının Al-Manara yerleşim yerindeki bir evde saklanan İsrail piyade birliğine saldırarak dört askeri öldürdüğünü ve sınırdaki birçok İsrail mevzisine ve Birkat Risha bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Perşembe günü Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndaki uzman sağlık ekiplerinin, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının genişlemesi ihtimaline karşı hazırlık olarak 63 hastanenin yaklaşık 1.100 sağlık personelini eğittiği bildirildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara destek vermek amacıyla Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın da 8 Ekim'de İsrail mevzilerine çok sayıda roket fırlatmasının ardından, Lübnan-İsrail sınırında yaklaşık yedi haftadır tansiyon yüksek seyrediyor. İsrail güçleri, Hizbullah saldırılarına Lübnan'ın güneydoğusundaki çeşitli bölgelere ağır topçu ateşi açarak karşılık veriyor.