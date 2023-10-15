İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail-Filistin çatışmalarında 9'uncu güne girilirken hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a, yaralananların sayısı ise 9 bin 42'ye yükseldi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.
İsrail- Filistin çatışmalarında 9'uncu güne girilirken bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329'a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42'ye yükseldiği belirtildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya