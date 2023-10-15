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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi

İsrail-Filistin çatışmalarında 9'uncu güne girilirken hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a, yaralananların sayısı ise 9 bin 42'ye yükseldi.