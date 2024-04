"İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün artıyor. Yaşanan insanlık dramına sosyal medyada birçok kişi tepkisini dile getirirken, bir programda sunucunun " İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna konuğun "Ne, neyin?" cevabı dikkat çekti. Sunucu, konuğun İsrail'i yok saydığını anlayınca şaşkınlığını gizleyemedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Yaşanan bu acı olaylar karşısında pek çok kesimden insan da tepkilerini farklı şekillerde kamuoyunda dile getiriyor. O tepkilerden birisi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerek ilgi çekti.

ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bir programda sunucu, karşısındaki kişiye "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusunu yöneltti. Cevap olarak ise, "Ne, neyin?" yanıtını alınca sorusunu tekrar etti ancak "Anlamadım" cevabını aldı. Sunucu bu defa sorusunu vurgulayarak sormaya devam etti. Bu durum bir süre devam ederken gözleri bir anda açılan sunucu şaşkınlığını gizleyemedi ve karşısındaki kişinin soruyu duymadığı için değil, İsrail'i yok saydığı için bu cevabı verdiğini anladı.

"BUNA BAYILDIM AMA BEN"

Sunucu, "Süper cevap. Baba buna bayıldım ama ben. Şuna odaklanmıştım, cehennemin dibidir." sözleriyle karşılık verdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.