İsrail, Hizbullah Karargahını Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün Lübnan'da Hizbullah binası olduğunu belirttiği bir hedefi vurduğunu duyurdu. IDF ayrıca Suriye ordusunun askeri altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

IDF, bugün İsrail'e yapılan saldırılar sebebiyle karşılık olarak Suriye ordusuna yönelik askeri altyapıları ve Lübnan'daki Hizbullah karargahı olan bir binayı vurduklarını açıkladı. Lübnan'ın Yaroun bölgesindeki Hizbullah karargahı olduğunu belirttiği bir binayı hedef alan IDF, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Shlomi bölgesine doğru geçen iki füze tespit ettiklerini ifade etti.