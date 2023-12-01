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İsrail Güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Müdahale Etti

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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Filistinli Mustafa Hicazi, Türkiye'ye selam göndererek, 'Türkiye bizim için abidir' dedi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların dövüldüğünü anlatan Filistinli Mustafa Hicazi, Türkiye'ye selam göndererek, "Türkiye bizim için abidir" dedi.

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan insani ara bir haftanın ardından bu sabah itibarıyla sona erdi. İnsani aranın sona ermesinin ardından kılınan ilk cuma namazı öncesi İsrail güçleri ve Filistinliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail polisi ve askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahalede bulundu. İsrail güçleri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmelerine gaz bombası ve tazyikli su ile engel oldu. Bazı Filistinliler ise askerler tarafından sürüklenerek ve darp edilerek gözaltına alındı.

"Yüzlerce Filistinli evlerine gidemiyor"

Kudüs'te yaşayan Filistinli Musa Hicazi yaptığı açıklamada, "Gazze'den başlayarak Batı Şeria'da da aynı zulüm yaşanıyor. Evim Kadim Kudüs'te. Maalesef İsrail zulmü bize de ulaştı. Hem Mescid-i Aksa'ya girmemizi yasakladılar hem de evime gitmemi yasakladılar. Yalnızca ben değil yüzlerce Filistinli evlerine gidemiyor" dedi. Evinin Mescid-i Aksa'nın kuzeyinde 200 metre uzaklıkta olduğunu belirten Hicazi, Mescid-i Aksa'ya yalnızca çatışmaların başlamasının ardından kılınan ilk cuma namazı için girebildiğini söyledi. "Ne Mescid-i Aksa'ya, ne Kadim Kudüs'e ne de evime gidebiliyorum" şeklinde konuşan Hicazi, İsrail güvenlik güçlerinin kendilerini "istenmeyen kişi olarak" gördüğünü belirtti.

"Hapishaneye girenlerin kemiklerini kırarlar"

İsrail'de olağanüstü durum nedeniyle artık yasaların geçerli olmadığını ve polislerin istedikleri kararı alabildiğini söyleyen Hicazi, "İstediklerini yapabilirler. Yakalayabilirler, dövebilirler. Onlara kimse bir şey sormuyor" dedi. Polislerin kendilerini haksız yere gözaltına alabildiklerini belirten Hicazi, "Hapishaneye girenleri döverler, ailelerinin evini basarlar. Hapishaneye girenlerin kemiklerini kırarlar" diye konuştu. İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle bugün de Mescid-i Aksa'ya alınmayacağını ifade eden Hicazi, "Filistin'de Mescid-i Aksa'ya giremezseniz, engellenirse en yakın bölgeye gelip namaz kılabilirsin şeklinde bir fetva var" diye konuştu. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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