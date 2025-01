İskandinav stili nasıl büyük bir moda hareketi haline geldi?

İskandinav tarzı giyim pek çokları için oldukça kolay. Hatta bu giyimi sahiplenenler için insanları neşelendirmesi dahi mümkün.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag da bunda bir paya sahip. Kısa bir süre sonra Kopenhag Moda Haftası'nın başlayacağı başkentin dar sokaklarında ünlü modeller ve sosyal medya influencer'ları peşlerinde bir fotoğrafçı sürüsüyle dolaşıyor.

Peki bu ufacık İskandinav şehri nasıl oldu da havalı görünüşün yeni merkezi haline geldi?

New York ve Stockholm kentlerinde yaşayan ve uzun süredir Vogue editörü ve moda tarihçisi olan Laird Borrelli-Persson'a göre insanlar İskandinav stilini takıntı haline getirdi çünkü kimse bu stili yakalamak için kimliğini değiştirmek zorunda değil.

Borrelli-Persson gibi moda eleştirmenlerine göre "Scandi-girl (İskandinav kızı) stili" #BarbieCore (Barbie bebekten ilham alan pembe tonlarının ağırlıkta olduğu stil) ve #QuietLuxury (Sessiz Lüks) gibi kökleşmiş trendlerin ötesine geçti ve daha büyük bir moda hareketi haline geldi.

BBC Culture'dan Faran Krentcil'e konuşan Borrelli-Persson, "İskandinav kızı stilinin yeni Fransız kızı stili olduğunu söyleyebiliriz" diyor ve ekliyor:

"İskandinav kızı stili farklıdır. Kat kattır. Şekillerle ilgilidir. Bunu başarmak için Hermès çantaya ve amansız bir diyete ihtiyacınız yok. Kıyafetleri seven insanlar bu fikri gerçekten özgürleştirici buluyor."

Harvard profesörü ve sosyolog Dr. Martha Beck'e göre İskandinav stilinin arkasında bir bilim var.

BBC'ye yaptığı değerlendirmede İsveç ve Norveç'teki kadınların kış aylarında yaklaşık altı saat güneş ışığı alabildiğini belirten Beck "Bu nedenle de modayı, kapkaranlık ve soğuk günlerin getirebileceği depresyon ve neşesizlik gibi duygularla savaşmak için kullanıyorlar" diyor.

72 yıllık Fin moda markası Marimekko, ilk olarak neşeli renkli tasarımlarını ve desenlerini 1950'lerde İtalya'da sattı. Ardından da bu ürünler 1960'ta Jackie Kennedy tarafından ABD'ye taşındı.

Bugün ise Marimekko'nun elbiselerini And Just Like That dizisinde Carrie Bradshaw'un üzerinde görebilirsiniz.

Markanın şu anki tasarımcısı Rebekka Bay, "Başından beri misyonumuz, özellikle karanlık mevsimlerde cesur baskılarla günlük hayata neşe ve renk getirmek oldu" diyor.

Bay, koleksiyondaki her Marimekko ürünün, giyenlerin yürüyebilmesi, koşabilmesi, zıplayabilmesi ve hatta dans edebilmesi için test edildiğini belirtiyor. Bundaki amacın ise insanları hareket etmeye teşvik etmek ve kış aylarının depresifliğinden uzak tutmak olarak gösteriyor.

Norveçli moda influencer'ı ve stilist Nnenna Echem, soğuk havalarda koyu renk giyilmesi gibi bir alışkanlığın olduğunu hatırlatıyor. Ancak kendisini bu alışkanlığın dışında tutuyor:

"Büyük boy leopar desenli bir paltoyu, çok sade gri bir kazak ve pembe bir el çantasıyla giymeyi seviyorum. Bu hem neşe katıyor hem de sizi hareket ettiriyor."

Dr. Beck, İskandinav tasarımcıların göze karmaşık ve heyecan verici gelmek adına katmanları kullanma şeklinin gerçekten de kasıtlı olduğunu söylüyor.

Dr. Beck'e göre, canlı baskılar ve renkler seçmek, giysiler aracılığıyla dünyaya "küçük bir ışık olmak" anlamına gelebilir; bu tasarımlar aynı zamanda bir "topluluğu oluşturma" biçimi olabilir.

İskandinav markaların bir ekibin ürünü olduğunu dile getiren Borrelli-Persson, "Bu İskandinav işbirliğinin bir parçası. Sadece kendi şöhretiniz ya da servetiniz için değil, topluma fayda sağlamak için tasarım yaptığınızda, bu ruh sağlığınız için çok daha iyi olabilir" diyor.

'Sadelik, pratiklik, işlevsellik'

Kopenhag Moda Haftası CEO'su Cecilie Thorsmark, Danimarka tarzının "yaratıcı ifadenin temelini oluşturan sadelik, pratiklik ve işlevsellik üzerine kurulu" olduğunu söylüyor.

Danimarkalı tasarımcı Cecilie Bahnsen romantik detaylarla pratik unsurları bir araya getirmesinin ülke mirasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:

"İskandinavya'da büyüdüğüm için nasıl giyindiğimde işlevsellik önemli rol oynuyor. Yağmurda atölyeme bisikletle gitsem de, soğuk ve rüzgarlı bir havada oğlumla oynasam da kıyafetlerim gerçek hayatta da işe yaramalı."

Bu ay düzenlenecek Londra Moda Haftası, tüm katılımcı moda markaları için podyum gösterileri sırasında tek kullanımlık aksesuarların yasaklanması gibi sürdürülebilirlik gerekliliklerini duyurdu.

Bu fikri nereden mi aldılar? Kopenhag Moda Haftası, 2023'ten bu yana benzer bir kaygıyı güdüyor.

İskandinav modası, doğa ile uyumlu, dayanıklı ve şıklığıyla yıllar boyunca modaseverlere ilham vermeye devam ediyor.

27 Ocak'ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek Kopenhag Moda Haftası bunların yanı sıra sürdürülebilirlik vurgusuyla öne çıkacak.