İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi ve görüşmede bilim, teknoloji, turizm ve enerji alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Ayrıca, Sudan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşme süreci de ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Cezayirli mevkidaşı Attaf'ı bakanlık binasında resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından ikili, beraberlerindeki heyetlerle görüşmeye geçti.

Abdullahiyan ile Attaf görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek bugünkü görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik adımları değerlendirdiklerini belirti.

İran ile Cezayir'in, bilim, teknoloji, ilaç, tıbbi ekipman, turizm ve yeni enerji alanlarındaki iş birliğini genişletme konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Abdullahiyan, görüşmede bölgesel konulara ilişkin istişarelerde de bulunduklarını ifade etti.

Abdullahiyan, Cezayirli mevkidaşı ile siyasi ve hizmet vizelerinin karşılıklı kaldırılması için ilk adımı atma konusunda mutabık kaldıklarını, diğer vizelerin kaldırılması konusunda ise görüşmelerin süreceğini kaydetti.

İranlı Bakan, Cezayir'de gerçekleştirilecek gaz ihraç eden ülkeler konulu toplantıya işaret ederek söz konusu toplantıya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Sudan ile de diplomatik ilişkiler başlayacak

Öte yandan Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı sırasında görüştüğüne değinen Abdullahiyan, yakın zamanda Sudan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasını görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf da İran ile iyi ilişkilere sahip olduklarını aktararak iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Cezayir ile İran arasında çeşitli alanlarda ikili komisyonların bulunduğunu hatırlatan Attaf, bazı alanlar için yeni komisyonların kurulmasını gerekli gördüklerini ifade etti.

Attaf, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna, Yemen, Filistin, Libya ve Sudan'daki gelişmeler konusunda da fikir alış verişinde bulunduklarını dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini "tarihi" olarak niteleyen Attaf, bu gelişmeden memnun olduklarını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın ne kadar süreceği açıklanmayan resmi ziyareti çerçevesinde İranlı diğer yetkilerle de görüşmesi bekleniyor.