HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Hollanda- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #127952

Filenin Sultanları ilk haftanın ikinci maçını bugün oynayacak. Heyecan dolu maçların hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün voleybol maçı var mı? 16 Mayıs kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? soruları aratılıyor. HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI İZLE | Hollanda- Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda- Türkiye voleybol maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.