Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? #127952

Hollanda ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına dair detaylar haberimizde. Filenin Sultanları ikinci maçını bugün oynayacak. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye- Hollanda voleybol maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde dört önemli karşılaşma izleyicileri bekliyor. İlk maç, saat 03:00'te Sırbistan ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanacak. Bu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün ikinci maçı ise saat 14:00'te Almanya ile İtalya arasında gerçekleşecek. Bu mücadeleyi de TRT Spor Yıldız kanalında izleyebilirsiniz.

Akşam saatlerinde, 20:00'de Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün son maçı ise saat 23:30'da Çin ile ABD arasında oynanacak. Bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.