Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? #127952

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde dört önemli karşılaşma izleyicileri bekliyor. İlk maç, saat 03:00'te Sırbistan ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanacak. Bu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Hollanda maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla bekleniyor.

Hollanda ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına dair detaylar haberimizde. Filenin Sultanları ikinci maçını bugün oynayacak. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye- Hollanda voleybol maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? #127952

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde dört önemli karşılaşma izleyicileri bekliyor. İlk maç, saat 03:00'te Sırbistan ile Dominik Cumhuriyeti arasında oynanacak. Bu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün ikinci maçı ise saat 14:00'te Almanya ile İtalya arasında gerçekleşecek. Bu mücadeleyi de TRT Spor Yıldız kanalında izleyebilirsiniz.

Akşam saatlerinde, 20:00'de Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Günün son maçı ise saat 23:30'da Çin ile ABD arasında oynanacak. Bu karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? #127952

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Voleybol Federasyonu Dominik Cumhuriyeti Filenin Sultanları TRT Spor Yıldız Sırbistan Voleybol Hollanda Türkiye Gündem Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title