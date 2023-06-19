İran lideri Hamaney, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İran lideri Ali Hamaney, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticaret ve ulaşımın yanı sıra bilim, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticaret ve ulaşımın yanı sıra bilim, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin resmi davetlisi olarak ülkeyi ziyaret eden Mirziyoyev ve beraberindeki heyet ile Tahran'da görüştü.

Görüşmede konuşan Hamaney, İran'ın Özbekistan'ı Türkmenistan ve Afganistan üzerinden açık sulara ulaştırma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin ticaret ve ulaşımın yanı sıra bilim, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti.

İran ile Özbekistan'ın kültürel ve tarihsel yakınlığına değinen Hamaney, bu yakınlıkların, ilişkilerin genişletilmesi için kullanılması gerektiğini ifade etti.

İran lideri, iki ülke ilişkilerinin uzun bir aradan sonra yeniden canlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ne yazık ki İran ile Özbekistan arasındaki ilişkiler uzun yıllar çok sınırlı kaldı, bu ziyaretin ve Tahran'da yapılan görüşmelerin iki ülke ilişkilerinde daha iyi bir gelecek için başlangıç olacağını umuyoruz." diye konuştu.

İran ile Özbekistan ilişkilerinin ilerletilmesinin karşıtları da olduğunu kaydeden Hamaney, "bu karşıtlıklardan bağımsız olarak, iki ülkenin çıkarlarına göre bir karar alınması ve mümkün olduğu kadar işbirliğinin genişletilmesi" gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de iki ülke arasındaki ilişkilerin kesintiye uğraması ve işbirliğinin gerilemesinden dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Mirziyoyev, "Tahran'da gerçekleşen görüşmelerle büyük adımlar atacağımızı ve ticaret, ulaştırma, bilim ve teknoloji ile turizm alanlarında işbirliğinin uygun ve arzu edilen seviyeye ulaşacağını ümit ediyoruz." dedi.

Mirziyoyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün başkentteki Sadabad Sarayı'nda bir araya gelmişti.

İki ülke, Reisi ve Mirziyoyev'in ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli alanlarda 11 işbirliği belgesi imzalamıştı.

Özbekistan'dan İran'a Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 20 yıl önce İslam Kerimov tarafından gerçekleştirilmişti.

Özbekistan'a 14 Eylül 2022'de bir ziyarette bulunan Reisi de 18 yıl sonra bu ülkeye giden ilk İran Cumhurbaşkanı olmuştu. Ziyarette, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, sağlık ve kültür alanında 17 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imza altına alınmıştı.