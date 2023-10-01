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İİT Ankara'daki terör saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, terörün her türlüsünü kınayan net bir tutumları olduğunu vurguladı ve saldırıda yaralananlara acil şifalar diledi.