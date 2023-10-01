İİT Ankara'daki terör saldırısını kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, terörün her türlüsünü kınayan net bir tutumları olduğunu vurguladı ve saldırıda yaralananlara acil şifalar diledi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak İİT'nin terörün her türlüsünü kınayan net bir tutumu olduğunu vurguladı.
Taha, İİT'nin, Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek saldırıda yaralananlara acil şifalar diledi.