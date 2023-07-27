Fransa'da doğan ilk dev panda Yuan Meng Çin'e döndü
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Fransa'da doğan ilk dev panda Yuan Meng, uzun bir uçuşun ardından Çin'in Sichuan eyaletine ulaştı. Yuan Meng, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde karantina bölgesine yerleştirildi ve burada 30 gün kalacak. Yuan Meng'in ebeveynleri Huan Huan ve Yuan Zi, 10 yıl boyunca Çin'e ödünç verildi ve çiftin Fransa'da kalma süresi 2027'ye kadar uzatıldı.
CHENGDU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'da doğan ilk dev panda Yuan Meng, uzun mesafeli bir uçuştan sonra Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı.
Karantina bölgesine yerleştirilen Yuan Meng, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde yeni hayatına başlamadan önce burada 30 gün kalacak.
Yuan Meng, Fransa'nın Beauval Hayvanat Bahçesi'nde Ağustos 2017'de dünyaya geldi. "Gerçekleşen rüya" anlamına gelen adı, Çin'le Fransa arasında kalıcı dostluk isteğini yansıtıyor.
Çin'den 10 yıllığına ödünç alınan Yuan Meng'in ebeveynleri Huan Huan ve Yuan Zi, Ocak 2012'de Fransa'ya gelmişti. Çiftin Fransa'da kalacağı süre 2027'ye kadar uzatılmıştı.
Sevilen panda ailesi, 2022'de 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Beauval Hayvanat Bahçesi'nin yıldızı olmuştu. Çin'e gönderilmeden önce Yuan Meng'i uğurlamaya birçok kişi geldi.