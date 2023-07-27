Fransa'da doğan ilk dev panda Yuan Meng Çin'e döndü

Fransa'da doğan ilk dev panda Yuan Meng, uzun bir uçuşun ardından Çin'in Sichuan eyaletine ulaştı. Yuan Meng, Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde karantina bölgesine yerleştirildi ve burada 30 gün kalacak. Yuan Meng'in ebeveynleri Huan Huan ve Yuan Zi, 10 yıl boyunca Çin'e ödünç verildi ve çiftin Fransa'da kalma süresi 2027'ye kadar uzatıldı.