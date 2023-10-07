Hamas'ın 'Aksa Tufanı Operasyonu' Gazze, Ramallah ve Lübnan'da bulunan mülteci kamplarında kalan Filistinliler tarafından kutlandı. Hamas'ın operasyonu Filistinliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

- Filistinliler, "Aksa Tufanı"nı kutluyor

GAZZE - Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu" Gazze, Ramallah ve Lübnan'da bulunan mülteci kamplarında kalan Filistinliler tarafından kutlandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti. Hamas'ın operasyonu Filistinliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. "Aksa Tufanı Operasyonu"nu kutlamak için sokaklara dökülen Gazze'deki Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar attı. Gazze halkının yanı sıra Ramallah'ta bulunan Filistinliler ile Lübnan'da bulunan mülteci kamplarında kalan Filistinliler de Hamas'ın operasyon başlatmasını memnuniyetle karşıladı.