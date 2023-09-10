Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluştu

Cihannüma Derneği, AGD, TÜGVA, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde düzenlenen buluşmada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aileler ve gençler sabah namazında bir araya geldi. Namazın ardından dua edildi ve çocuklara oyuncak, ailelere ise simit ve meyve suyu ikram edildi.