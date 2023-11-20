Edirne'de Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Savaşa İnat, Bir Mum Yak' Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar anısına 'Savaşa İnat, Bir Mum Yak' etkinliği düzenlendi. Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından kentteki bir parkta düzenlenen etkinlikte katılımcılara mum dağıtıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların sona ermesi için bir araya gelen vatandaşlar, toprağa mumlarla 'Barış' yazdı.

Edirne'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar anısına "Savaşa İnat, Bir Mum Yak" etkinliği düzenlendi.

Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından kentteki bir parkta düzenlenen etkinlikte katılımcılara mum dağıtıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların sona ermesi için bir araya gelen vatandaşlar, toprağa mumlarla "Barış" yazdı. Edirne Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Nur Yılmaz Ercin, "Bu yıl dernek olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, Gazze'de öldürülen yaklaşık 5 bin çocuğun yasını tutmak adına kutlamıyoruz. Bu yıl sadece anıyoruz. Çocuklar için sözde laflarla bu günü geçirmek istemiyoruz" dedi.

Çocukların haklarından özgürce ve doyasıya yararlanmasının önemini anlatmak yerine 'çocuklar öldürülmesin' demek zorunda kalmanın çok zor olduğunu söyleyen Ercin, dünyadaki tüm sorumluları ve yetkilileri ortak akıl ve toplumsal vicdanla hareket etmeye çağırdı. Ercin, "Kötülüğe ve ölüme inat, yaşasın çocuklar, yaşasın barış, yaşasın hayat" diye konuştu. - EDİRNE