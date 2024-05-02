Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI KAÇ KAÇ?

Roma - Bayer Leverkusen maçı 1-0'lık Bayer Leverkusen üstünlüğü ile devam ediyor.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI YAYIN

Roma Bayer Leverkusen maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Bayer Leverkusen maçı saat 22.00'de başlayacak.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Roma Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma Bayer Leverkusen maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma Bayer Leverkusen maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.